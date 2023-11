Eesti haridustöötajate hoiatusstreigil osales üle poole tuhande õppeasutuse

Täna kl 14 toimub Tartus riikliku lepitaja vahendusel kolmepoolne kohtumine EHL, haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu osalusel.

„Loodame seal konstruktiivsetele läbirääkimistele, mis on suunatud haridustöötajatele lahenduste leidmisele ka pikas perspektiivis“ on EHL esimees Reemo Voltri optimistlik. „Kui aga valitsuse esindajad tulevad taas soovitustega õpetajatel tegeleda hoopiski automaksu kogumisega ei jää muud üle kui hakata planeerima pikemat streiki“ lisab Voltri.

Koolid jooksevad õpetajatest tühjaks

Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimehe Urmo Uibolehe sõnul on haritud ja kogenud õpetajate töölt lahkumine omandanud viimase paari aastaga katastroofilised mõõtmed ning ülioluline on õpetajate palga kiire toomine teiste kõrgharitud töötajate tasemele.

Uiboleht tõi välja, et õudset reaalsust, millega seisavad iga päev silmitsi koolijuhid üle Eesti, kajastab adekvaatselt ka Arenguseire Keskuse värske raport õpetajate töölt lahkumisest.

„2019.–2022. aastani kasvas igal aastal töölt lahkujate määr rohkem kui 30%. Häirekellad võiks kõlama panna see, et neist ligi 80% olid parimas tööeas õpetajad – ei mindud mitte pensionile, vaid lihtsalt ära. Aga ka pensionile lähevad aina rohkemad, sest enamik Eesti õpetajaid on juba täna üle 50 aasta vanad ja iga neljas-viies üle 60 aasta vana,“ selgitas Uiboleht.

Raportis selgub veel, et iga ametis pettunud ja lahkunud õpetaja tähendab ühiskonnale ja koolipidajatele lisakulusid ehk arvestades õpetaja töötasu miinimummäära, tähendaks ühe täiskohaga väga hea õpetaja lahkumine koolile vähemalt 10 000 euro suurust lisakulu. Arvesse läheb näiteks uute töötajate madalam koormus, uue töötaja soovitud kõrgem palk või lahkunud tipptöötaja töö katmine mitme varasema töötajaga, mis võib tuua kaasa läbipõlemist jne.

Koolijuhtide eestkõneleja tõstis esile ka Arenguseire Keskuse raportis väljatoodut, et nendes riikides, kus õpetaja töötasu on kõrgem, on ametist lahkumise määr madalam.