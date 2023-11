ILMATEADE | Uus nädal algab vihma ja lörtsiga, milliseks kujuneb aga novembri teine pool?

Keskkonnaagentuuri sõnul on nädalavahetusel oodata sooja ja sajust ilma. Laupäeval (11.11) madalrõhuala Taani kohal täitub ja Eesti jääb väheaktiivse madalrõhuvööndi kirdeserva. Öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Siin-seal sajab vihma, sajusem on Lääne-Eesti saartel. Kohati tekib udu. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 3..7°C.