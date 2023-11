Saepurust tehtud õli ja rakkudest kasvatatud liha? NEXPO Tallinnal tutvustatakse toidumaailma tulevikutrende

Mida toob tulevik toidutööstuses? Seda tutvustavad Eesti ettevõtted Gelatex, ÄIO ja Shroomwell.

Tulevikus tarbitakse rakkudest kasvatatud liha

Messialal saab tutvuda eestlaste iduettevõtega Gelatex, mis arendab nanokiulisi materjale ja nende tootmise tehnoloogiaid. Just need materjalid on abiks rakkudest kultiveeritud liha valmistamisel ning võib arvata, et 2040. aastaks on lausa 35% maailma lihast kultiveeritud liha.

Sellise liha valmistamiseks võetakse looma lihast biopsiaga proovitükk, mida hakatakse bioreaktorites paljundama. Nii tekib struktuuritu rakumass, mida tuleb seejärel lihatükiks kokku panna. Et see õnnestuks on vaja rakkudevahelist vaheainet ning siin tulevadki appi Gelatexi materjalid – need on alternatiiv looduslikule vaheainele, et lihaskude saaks moodustuda. Tulemuseks on lihatükk, mis näeb välja ja maitseb täpselt samamoodi nagu loomne liha.

Saepurust valmistatud jätkusuutlikud õlid

Mitmed tööstused kasutavad tootmisel loomset rasva ning palmiõli, mis on suure keskkonna jalajäljega. Tallinna Tehnikaülikoolist välja kasvanud Eesti idufirmal ÄIO on aga missioon palmiõli ja rasvad keskkonnasõbralikuma alternatiiviga asendada ning nad on selleks leidnud ressursitõhusa meetodi. Nimelt toodab ettevõte rasvu ja õlisid uuenduslikul viisil, väärindades metsa-, põllu- ja toidutööstuse kõrvalvooge.

Tänu sellele lahendusele saab läbi ringmajanduse vähendada praeguse palmiõli ja loomsete rasvade tootmisega võrreldes maakasutust 74-97% ning veetarbimist kuni 10 korda. Ühtlasi on ÄIO rasvu ja õlisid võimalik biotehnoloogia abil toota kuni 10 korda kiiremini. Sellise uudse tehnoloogia abil on võimalik muuta toidu- ja kosmeetikatööstust jätkusuutlikumaks.

Meditsiiniseente kasvav populaarsus