ARVUSTUS | Ansambel Lonitseera tõmbab ka Grinchil suu muigele

„Loni jõulud“ tõestab, et on. Ansambel Lonitseera on viimase aasta jooksul teinud korraliku tähelennu, näidates kõigile, et hea bänd võib tulla ka Tartust. Nende teine kauamängiv andunud fännile liiga palju üllatusi ei too, kuna lindile on saanud bändi eelmise aasta jõulukontsert. Need aga, kes toona ilma jäid, saavad sellest nüüd digikujul osa.