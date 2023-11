Olin kimbatuses. Esimese ehmatusega ei vaadanud loomi eriti. Mõtlesin vaid, et ega nad kaugelt ikka tulnud. Lähimate naabrite telefoninumbrit mul ei olnud, aga helistasin siis teise talu perenaisele ja küsisin naabrite numbrit. Kui asja klaarima hakkasin, selgus, et nemad on oma loomi juba üle tunni otsinud. Tuli siis peremees koos tütrega loomi koju ajama. Lehmad olid aga juba ise üle põllu tagasiteele asunud.