See on täiesti isiklik vaatenurk, et mis on kõige huvitavam. Usun, et ajavahemik 1988–1991 oli eestlasele huvitavam, kui on praegune. Usun, et nooremale inimesele on praegune olukord kindlasti huvitavam kui mõni varasem periood, sest see lihtsalt on niivõrd teistsugune. Aga kui oled olnud piisavalt penskar…