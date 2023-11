Vene sisepoliitika ootab pingsalt Putini valimisavangut

Töö eelseisvate Venemaa presidendivalimiste diskrediteerimiseks on juba alanud, rääkis Pamfilova Moskvas toimunud õigusteemalisel konverentsil. „Need, ma ütleksin kaabakad, mitte ainult ei lahkunud [Venemaalt], et oma haledaid kopikaid välja teenida, vaid koondavad ridu, et valimisi nurjata. Ja töötavad nii seal kui siin [Venemaal], äraootajad ei maga, nad lihtsalt peidavad end.“