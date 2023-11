ILMATEADE | Uus nädal algab tugeva tuule ja tiheda lumesajuga, õhutemperatuur võib langeda alla –15 °C

Esmaspäeval (27.11) liigub Musta mere äärest pärit madalrõhkkond piki Venemaa lääneserva aktiivne madalrõhkkond põhja poole ja laieneb loodeservaga jõuliselt üle Eesti ning tõstab päeval põhja- ja kirdetuule väga tugevaks. Tihe lumesadu õhtu poole Kagu-Eestisse ja laieneb edasi üle Mandri-Eesti ja tuiskab. Õhutemperatuur on öösel –7...–12 °C, selgema taeva all langeb –15 kraadist madalamale, päeval on –3...–8 °C.