Kui Mirri, hiir suus, lagedale ilmus, pani ta oma saagi kõigepealt minu ette maha, näugus ja võngutas saba. Pärast minu kiidusõnu ja silitust napsas Mirri hiire taas suhu ja viis kiiresti poegadele. Mõnikord käis see püüdmise ralli nii kähku, et Mirri jõudis kolm-neli hiirt mulle hindamiseks tuua ja siis alles vedas need poegadele.