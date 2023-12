Kuni naabrite olukord paraneb, on Eesti majanduse taastumist raske uskuda

Eesti idapiir on koht, kus investoritele arusaadav maailm otsa lõpeb. Lähedus Venemaaga tähendab, et kaugemalt vaadates ei pruugi ka Eesti olla äritegemiseks huvitav koht.

„Kuna majanduse selgroog on tööstus, siis enne ekspordinõudluse taastumist ei hakka ka majandus kosuma,“ viitas Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, et kriisi kõige päevakajalisem põhjus on meie peamiste ekspordipartnerite – Soome, Rootsi ja Saksamaa – majanduse langus ja nõrkus.