Kuuse välimusega araukaaria on jõulupuuks vägagi sobilik.

Araukaariaid on nende väljanägemise tõttu nimetatud ka toakuuseks. Ehkki nad on vägagi eksootilise päritoluga, on neid mõisate talveaedades ja muudes peenemates paikades toataimena kasvatatud juba alates 18. sajandi lõpust.