Viis lasterikaste perede harjumust, millest võib kasu olla kõigil

Esmalt on oluline, et iga pereliige panustaks võrdselt pereellu. „Lastel on väiksena suur soov kõiges kaasa lüüa, kuid see on ühtlasi ka aeg kui oleks lihtsam asju nende eest ära teha. Lasterikkad pered kaasavad võimalikult varakult pisikesed kodutöödesse, et hiljem kergem oleks. Kui laps harjub ära, et vanem teda teenindab, siis on tal raske hiljem ümber kohaneda,“ rääkis Õunap.