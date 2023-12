Enamik heeringatest sisaldab kurikuulsat maitsetugevdajat

Heeringatoodete pakendeid uurides saab kiiresti selgeks, et enamik tooteid sisaldab maitsetugevdajate alla liigituvat lisaainet tähisega E621 – naatrium(vesinik)glutamaati. See petab aju ära, jättes mulje, et toit on eriti maitsev, nii et tahaks seda süüa veel ja veel. Aine liigtarbimisega seostatakse rasvumist ja sellega seotud diabeeti, samuti maksa- ja neerukahjustusi.