Kiirkäigul talve. Kuidas edasi?

Kolmandat aastat järjest saabus talv vara. Tunamullu jäi lumi maha novembri viimastel päevadel, mullu ja ka tänavu juba 20. novembri paiku. See tõi statistikasse pika kliimatalve vaatamata sellele, et maa oli pea kõikjal paljas. Püsivaks lumikatteks, mis ühtlasi on talve põhitunnus, loetakse vähemalt 30päevast ajavahemikku, mil lumi on kogu aeg maas. Kui aga talve jooksul on kaks niisugust perioodi, algab talv neist esimesega ja lõpeb teisega. Just nii möödunud talvel juhtuski: esimene püsiv lumi novembris ja detsembris, teine veebruaris ja märtsis.