TURUKOMMENTAAR | Jaehinnad ootavad poodides käibemaksu tõusu

Piimatoodetest on aastavõrdluses kallinenud ainult kohvikoor, 1,2%. Lihatoodetest on aastaga kõige enam kallinenud kohalik broiler 12,5% ja kodune hakkliha 9,3%. Köögivilja suurim tõusja on importtomat – 18,8%. Importõuna hind kasvas aastaga 17,9%. Suhkru hind on tõusnud 11%. Saia ja leiva hind on kauplustes tõusnud vastavalt 15,9% ja 9,2%. Eesti muna hind tõusis võrreldes aastatagusega 13,4%, importmuna kallines 8,8%.