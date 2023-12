Metsküla koolipere ootab jõuluimet. „Kurnatuse tase on kõrge, vahel mõtlen, et jätaks selle kõik“

Eestis ei leidu vist inimest, kes poleks tänavu kuulnud Metsküla algkoolist. Suure käraga kinni pandud kool elab alates oktoobrist annetustest, mida jätkub veel kolmeks kuuks. Kooli püsimise eest terve aasta võidelnud direktor Pille Kaisel tõdeb, et üha rohkem on tunne, et nad on jäetud üksi.