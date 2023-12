Kuidas Supi-Purgi Helenist sai lounge’i-pidaja ja matemaatik Hanna-Gretast meisterpagar

Kirjutuslaua kohal ärge kavatsegi seda süüa. Veel vähem arvuti kohal. Või autoroolis. Sest croissant pole mingi sai! Ehtne prantsuse croissant on krõbe, kihiline, kohev, kuldne ja hõrk. Sulab suus. Ehtsa croissant’i tunned ära kottpimedas, ja su käed võivad olla selja taga seotud. Sest see lõhnab ohtra või järele. Isegi eesti mees saab aru, et see on midagi erilist!