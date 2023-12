88aastane Ryersoni Ülikooli lennundustehnika emeriitprofessor teab, mida räägib – ta on üks maailma tosinast juhtivast teadlasest, kelle töö on seotud ülehelikiirusel tekkivate lööklainete uurimisega, millest on kasu lennumasinate aerodünaamika ja mootorite arendamiseks.