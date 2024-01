MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Ambur peab lahti laskma minevikust ning hoiduma inimeste liigsest usaldamisest

Aasta viib kokku need, kes on millegipärast kontakti kaotanud – pole vahet, kas kümme või kakskümmend aastat tagasi. Palju on tagasitulekuid ja suuri romaane ning sõprussuhete taaselustamisi. Seda nii vanade klassikaaslaste näol kui ka lapsepõlvesõprade seas. Kaart ei viita juhuslikele kohtumistele, vaid inimesed hakkavad ise kontakti otsima. Need liidud on väga viljakandvad ning toovad ellu palju rõõmu ja positiivsust.