MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Kaljukitsel võib tulla ette terviseprobleeme, mis vajavad arstide sekkumist

Eelnenud aastate üleelamised on paika pannud suurema osa sinu elust, seega on just nüüd aasta, mil võiksid plaanide tegemise edasi lükata ning nautida hetke, milles elad. Aasta on väga soosiv perega aja veetmiseks, kuid mitte ürituse korraldamiseks suuremas pereringis. Selle all ei mõtle ma sünnipäevadel osalemist, vaid koosviibimisi sugulastega, keda pole aastaid näinud. Olgu selleks suguvõsa kokkutulekud või eelolevad pulmad.