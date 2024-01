MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Veevalaja peab hoiduma kogu maailma päästmisest ja aitama hoopis iseennast

Proovi hoiduda maailma päästmisest ja aita selle asemel iseennast. Soovitan oma vaimse tervise eest hoolt kanda ning mitte lasta end mõjutada liigsetest energiatest ja inimestest. Ära mine tülisid lahendama, kui see ei puuduta otseselt sind ennast, samuti ei tohiks enda kanda võtta kellegi teise koormat. Kui tunned, et kõik see on juba juhtunud, siis pole veel hilja olukorda muuta. Just uus aasta on olukorra muutmiseks energeetiliselt kõige sobivam.