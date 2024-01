MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Kui Vähk suunab energia õigesse kohta, ei jää midagi vallutamata

Vähid on terve aasta meelestatud väga positiivselt. Oled teistele eeskujuks ning teadvustad ka enda probleeme ja nõrku kohti. Vähkidest on sel aastal soosingus mehed, nende ümber tekib justkui eriline aura ja naised langevad nende ette isegi aru saamata, miks. Kui teatud energiad on soosingus, siis mõjutab see tähtkujusid väga tugevalt, sest me hakkame vastavalt sellele ise käituma. Seda tajudes ja ära kasutades võiks muuta tervet maailma paremaks paigaks. Paljud muidugi kasutavad seda ainult enese heaoluks. Kui kasutad neid energiad, siis aita läbi selle ka lähedasi, sest nii kestab õnn kauem.