MAALEHE HOROSKOOP 2024 | Kaksikutele võib osaks saada palju pettust sealt, kust seda oodata ei osatud

Esimesel poolaastal võid tunda enda ümber segadust, justkui ei läheks miski nii nagu soovid. Sa küll pingutad samamoodi ja võib-olla isegi rohkem, aga tulemusi ei näe. Tea, et asi pole sinus, vaid energiates, mis sind ümbritsevad. Esimesel poolaastal tajuvad paljud tähemärgid rõhumist, stressirohkust ja tunnet, et oleks justkui eksinud. Tähtis on edasi pingutada, sest aasta teisel poolel saavad sinu pingutused tasutud.