KOVid on rahaga hädas: „2008.–2009. aasta majanduskriis oli nohu tänavuse kõrval“

Nõo vallavanem Maano Koemets tõdeb, et praegu on ebaselge, milliseks kujunevad vallale hooldereformi kulud sel ja lähiaastatel. „Suurenevad hooldekodude tasud ja inimeste arv, kes seda teenust vajavad. Seega hooldusreform, mille eesmärk oli ka koduhoolduse arendamine, on juba ette alarahastatud ja tehtud nii, et omavalitsused peavad hakkama sinna suunama omavahendeid teiste valdkondade arvelt,“ leiab Koemets.

FOTO: Argo Ingver | Delfi Meedia