Loodus joonistab puidule mustreid

Loodus ise on puidule joonistanud hobuse, meie asi on seda märgata ja väärtustada.

Puidurikete all mõeldakse mitmesuguste välis- ja sisetegurite mõjul puidus tekkinud muudatusi, võrreldes puidu normaalse olekuga. Kui tööstuses on puidurikked ebameeldivad nähtused, siis tarbeesemete valmistamisel ja ruumikujunduses on need teretulnud.