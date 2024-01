Kasvatage endale kena tsitrusepuu

Küpsest sidrunist, apelsinist või mistahes muust tsitrusviljast leitud seemned tuleks leige veega viljajäänustest puhtaks pesta ja majapidamispaberiga kuivatada, et need hallitama ei läheks. Külvimullaks valige puhas lehemuld, mille hulka segage veerandi osas puhast liiva. Mullaks sobib ka külvi- ja pikeerimismuld, kuid tuleks jälgida, et see ei oleks liiga rammus ega sisaldaks väetiseid, mis võivad haprale idujuurele põletusi tekitada. Müügilt leiab ka spetsiaalset tsitrusemulda, millesse võib hiljem noortaime ümber istutada.