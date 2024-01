Ta rääkis, et külma ilma on ju nähtud läbi aegade, aga tänavuse külmalainega sarnast olukorda pole vähemalt 20 aastat ette tulnud. „Tavaliselt on külma ajal tuulevaikne. Suits läheb korstnast otse taevasse. Nüüd on nii, et tuul puhub idast ja kirdest vaheldumisi ning neid kohti, kust külm tuule abil lauta pahandust tegema pääseb, on palju, sest lehm peab saama hingata,“ selgitas talunik.