ILMATEADE | Lumepilved laienevad ning koos tuisuga saabub ka uus külmalaine

Teeolud Eesti maanteedel on täna väga keerulised. Teekatted on tugeva saju tõttu lumised ja äärmiselt libedad, kõrvalmaanteed ning väiksemad teed võivad olla lausa raskesti läbitavad. Lumesadu on praeguseks liikunud Kesk- ja Lõuna-Eestisse, kus on tugeva saju ja tuisu tõttu nähtavus raskendatud. Autojuhtidel tuleks kontrollida enne sõitma asumist oma sõidukite tulesid ning veenduda, et need oleks töökorras ja sisse lülitatud, tugevas lumesajus sõites on soovitatud ka sisse lülitada tagumised udutuled. Õhutemperatuur on -2..-9 kraadi, saartel ja Lääne-Eesti rannikul aga 0..+2 kraadi.