ILMATEADE | Lumepilved laienevad ning oodata on tugevat tuult ja tuisku

Keskkonnaagentuuri sõnul on reede (12.01) öösel ülekaalus kõrgema rõhuga vöönd. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on -5..-10°C, idapoolsetes maakondades võib paar-kolm pügalat alla -10°C langeda. Hommikul jõuab Läänemerele madalrõhulohk ja selle lumepilved jõuavad Lääne-Eestisse ja päeval laienevad sisemaa suunas, saartel sajab ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on mandril -3..-9, saartel tõuseb -2..+2°C-ni.