7 rahatarkuse nõuannet

Raha kogumisest ja kolmandast pensionisambast räägitakse palju aasta lõpus, kui on kolmandasse pensionisambasse sissemaksete tegemise viimane tähtaeg. Vähestel inimestel on aga tegelikult võimalik detsembris koos jõulu- ja aastalõpukulutustega teha ühekordne suurem sissemakse pensionifondi. Et aasta lõpuks raha kõrvale panna, tuleks kogumisega algust teha juba jaanuaris. Säästmise soovitusi annavad investor Liisi Kirch ja Coop Panga erakliendipanganduse juht Karel Parve.