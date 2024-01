Loodame ju, et kaitsevalle ehitades ei näegi me pommitamisi, purustusi, millega ukrainlased igapäevaselt silmitsi seisavad. Möödunud sõdade löödud haavu leidub Eestis küll ning üks neist, mõneti kõige markantsem või sümboolsem paikneb ju keset pealinna, kindlustorni Kiek in die Kök seinas.