Oksjonil on 1,6 miljoni euro eest 301 hektarit maad

Oksjonikeskkonnas timber.ee on oksjonil 30 metsa- ja kaks põllukinnistut. Kokku on enampakkumisel 301 hektarit maad 1 774 600 euro väärtuses. Oksjonil pakkumiste esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2024 kell 14.00.