Tuumaspetsialist: aatomielektrijaama pommitamine Eestit kaardilt ei pühiks, mõju oleks maksimaalselt paar kilomeetrit

Pigem tagatis, julgeoleku lisagarantii. Kui Eesti territooriumil on USA tehnoloogiaga tuumajaam, siis on liitlastel ka suurem huvi NATO vägede kohaloleku suurendamiseks ja jaama kaitsmiseks.

Mis juhtub, kui tuumajaam puruks pommitatakse?

Moodulreaktoriga jaama puruks pommitamisest lähtuv oht on väiksem kui keemiatööstuse plahvatuse oma. Tuumajaama raketitabamusele ei järgne tuumaplahvatust, mis pühib pool Eestit kaardi pealt minema. Moodultuumajaamade disain on selline, et ka mitme tabamusega on keeruline enamasti maa all olevate reaktorite kaitsekesti läbistada. Ja kui see ka õnnestub, jääb saaste levik eeldatavasti väga lokaalseks, vaid jaama territooriumile, maksimaalselt mõne kilomeetri raadiusesse.