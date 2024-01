Hea rüht paneb aluse heale tervisele

Rüht on otseses seoses kehalise arenguga ning sõltub paljuski sellest, milline on üldine kehaline aktiivsus. Kõige paremini aitab rühihäireid ennetada kehahoiaku jälgimine, eriti istudes. Lihaste ja tugiaparaadi tugevdamiseks on oluline regulaarne kehaline aktiivsus koos tasakaalustatud jõu-, painduvus- ja vastupidavusharjutuste ning mitmekülgse toitumisega.