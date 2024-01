Soolestikul on oluline osa immuunsüsteemi töös

Juba Hippokrates ütles, et kõik haigused saavad alguse soolestikust. Soolestikus paikneb sadu bakteriliike, millest umbes pooled on neutraalse, 30% negatiivse ja 20% positiivse efektiga. Peamisteks bakteriliikideks soolestikus on bifidobakterid ja laktobakterid.