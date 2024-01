Tõnu Trubetsky: Karjala dekoloniseerimine peab algama majandusest

Tallinnas elav Karjala vabadusvõitluse ideoloog Vadim Štepa on kindel, et Moskva impeerium kukub kokku. „Arvestades Karjala praegust etnilist koosseisu, mil karjalasi on vaid 5% ja paljud on Soome emigreerunud, ei saa dekoloniseerimise aluseks olla rahvusküsimus.“