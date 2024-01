Mis on hea kehale, on hea ka silmadele

Enamasti me teame, mis on tervislik ja mis ebatervislik toit ning püüdleme ikka selle tervislikuma poole. Samuti teame, millistes toiduainetes leidub kehale vajalikke vitamiine ja mineraalaineid; kust saab organism süsivesikuid, kust valke või rasvu. Teadlased on palju uurinud ka seda, milliste toiduainete söömisest on kasu silmadele ja leidnud, et silmade funktsioneerimiseks on vaja vitamiine ja toitaineid.