Nädal streikimist läheb õpetajale maksma 400 eurot. Mis välja maksmata palgarahast saab?

Rakvere põhikoolis streigib 21 õpetajat. Streikimisest loobus üks õpetaja, kes on kooli hingekirjas osalise koormusega.

Kooli direktori Lea Pilme sõnul andsid õpetajad eelnevalt teada, et streigivad tähtajatult, kuid olukord võib muutuda. „Nädala lõpus otsustavad, kuidas edasi käituvad,“ teab Pilme.

Ta nendib, et streikimise pikkus võib sõltuda ka rahakoti paksusest, kuna streikijad palka ei saa. „Neile õpetajatele, kes üksi peavad oma peret üleval, on see ikka väga suur rahaline auk,“ ütleb Pilme.