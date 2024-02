Kui punapõsiseid ubinaid kandva puu arvavad kõik üksmeelselt ’Talvenaudinguks’, siis ühe teisega on keerulisem. Ma ise hakkasin teda ’Antonovkaks’ kutsuma. Kuniks nüüd talvesüdames külas käinud sõber arvas, et pigem on tegu ’Sidrunkollase taliõunaga’.