Soome suursaadik: meie teame, kuidas oma riiki venelaste eest kaitsta

Kui Maalehe ajakirjanik Toompeal asuva Soome suursaatkonna uksest sisse astub, on põhjanaabritel presidendivalimiste eelhääletamine täies hoos. Talle omaselt hoogsalt ja naerusui kiirustab sisse ka suursaadik Vesa Vasara, et oma kodanikukohust täita. Et naljaviskamine tundub saadikule nii iseloomulik, ei jää ma kohe uskuma tema juttu, nagu oleks soomlastel traditsioon alati pärast hääletamist kohvi juua. Aga on, kinnitab Vasara rõõmsalt mitu korda üle, et see pole mingi nali. Jään uskuma ja siirdumegi kohvi jooma.