ILMATEADE | Kevadine ilm püsima ei jää. Nädala lõpus langeb kraadiklaas kohati -20 kraadini

Teisipäeva (6.02) öösel lisandub kaugeneva madalrõhkkonna servast meile siia-sinna kergeid lumehooge. Loodetuul nõrgeneb. Päeval kujuneb tõusva õhurõhu foonil Eesti kohale kõrgrõhuvöönd, mis rahustab tuule. On üksikuid kergeid lumehooge. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel vahemikus -1..-7°C.

Kolmapäeva (7.02) öösel liigub uus madalrõhkkond Gotlandi lähistele ja edasi üle mere Leedu-Läti piirile. Lund lisandub põhiliselt Eesti lõunaserva. Idakaare tuul veidi tugevneb. Päeval eemaldub madalrõhkkond Venemaa poole. Kohati sajab lund ning suurem on võimalus Valga- ja Võrumaal ja ka põhjarannikul. Puhub võrdlemisi tugev kirdetuul. Õhutemperatuur on -3..-9, öösel Virumaal kuni -12°C.

Neljapäeval (8.02) vabanevad Balti riigid aktiivsete rõhkkondade mõjusfäärist ja Eesti kohale kujuneb rahulik madalrõhuväli. Mõnes kohas sajab kerget lund. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -6..-11, ida pool -10..-15°C, Virumaal võib veel paar-kolm kraadi madalamale langeda, päeval on -4..-9, Virumaal ja Peipsi ääres jääb alla -10°C.