Jüri Ratase esimene pressikonverents oli selgelt halb etendus. Mees teeskles, et on rõõmus. Raputas mingite abstraktsete tegemata otsuste pärast endale tuhka pähe ja tänas kõiki. Nüpeldas valitsust, kes on kursi kaotanud. Peaministrit, kes näeb pindu, ja palki ei näe... Isegi kui kõik, mis Ratas rääkis, on õige, kõlas see parteivahetuse kontekstis õõnsana.