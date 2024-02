Traditsioonilise vastlapäeva tähistamiseks vajalikke toiduained ja juba valmis kukleid võib leida ka Eesti turgudelt. Pealinnas on kuklid kallimad, mujal taskukohasemad, nii et hinnavahemik ühe kukli eest kõigub 1,30 eurost Pärnus 3,60 euroni Tallinnas Nõmme turul. Vastlapäevale järgneb sel aastal kohe sõbrapäev, mil tavapäraselt süüakse ennekõike kooke ja maiustusi. Aga miks mitte ka vastlakukleid. Põhimõtteliselt võinuks kuklite pakendile seekord lisada ka sõbrapäeva kujunduse ning nimetada need vastla- ja sõbrapäevakukleiks. On meil juba eeskuju olemas Kalevi kadri- ja mardipäeva kommipaki näol.