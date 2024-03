Põllumees, pane tähele! Targalt tegutsedes saab kasvatada suure saagi ja olla ka keskkonnasõbralik

Teisalt aga pole põllumajanduse väärtusahela algpunkt mitte üldse globaalne: kõik saab alguse kasvavast taimest. See on jätkuvalt koht, kus põllupidaja saab teadliku toimetamisega panustada, et saak oleks piisav ja kvaliteetne ning tootmissisendite valik ja kasutus konteksti arvestav.