Romantiline igavene kimp

Selle kimbu tarvis kuivatasin roosid ja kipslilled üksikult. Soovisin, et nad säilitaksid kuju ning et pisikesed õied ei takerduks üksteise külge. Ka võib taimed rippuma asetada kimpudena, varred lae poole. Sel puhul peab ettevaatlik olema taimede lahtiharutamisel. Kimbus on hea kuivatada näiteks kõrrelisi ja ka kimpudesse lisatavaid roheliste lehtedega taimi. Selle meetodi puhul on eriti oluline, et õhk liiguks hästi, nii ventilatsiooni kui õhuliikuvuse mõttes. Soojas ja kuivas ei hakka taimed hallitama.