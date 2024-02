Tšillit saab kasvatada aasta ringi

Täpselt aasta vana tšillitaim, mille seemned said maha külvatud 12. veebruaril 2023.

Liia on kogemustega hobiaednik ning kasvuhoonet omab juba aastaid. Lisaks tomatitele on ta viimastel aastatel kasvatanud ka tšillisid. Nende kasvatamist on katsetanud paljud, aga kuidas tal siis õnnestus nii saagikas ja kauakestev taim saada?