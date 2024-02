KAART | Kus meie linnud talvituvad? Kes džunglis gorilladega, kes kodule üllatavalt lähedal

Toonekure talvitusalad asuvad Kesk- ja Lõuna-Aafrikas. See tänapäeval nii tavaline lind jõudis Eestisse suhteliselt hiljuti, esimene pesaleid siitmailt – Vastseliina lossi varemeil – on teada 1841. aastast ning Põhja- ja Lääne-Eestis oli liik veel 50 aastat tagasi haruldane pesitseja. Ajaloost on mitmeid teateid, et maarahvas pidas külatänavale laskunud tundmatut suurt silmatorkavat lindu hoopis kratiks. Toonekured lahkuvad Eestist talvituspaikadesse üsna varakult, juba augustikuu lõpus. Erinevalt sookurgedest rändavad nad üksi. Nii võivad ka kureabi­kaasad kohtuda pesitsuse järel uuesti alles järgmisel kevadel oma pesapaigas.

Meie rahvuslind on kaugrändur, kelle talvitusalad asuvad Aafrika lõunaosas: Zimbabwes, Botswanas ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Mitte alati ei ole aga nii arvatud – varem laialt levinud uskumuse kohaselt oldi kindlad, et suitsupääsukesed talvituvad järvepõhjas, muda sees. Seda teooriat toetas ka tänapäevase elusorganismide süstemaatika rajaja Carl Linné. Nii kujutavadki vahvad puugravüürid tolleaegsetes teatmeteostes rõõmsaid kalamehi võrkudega suurtes kogustes järvepõhjast pääsukesi välja sikutamas. Suitsupääsukese komme pesitsusjärgselt suurte parvedena roostikus ööbida mõistagi toetas seda omaaegset teooriat.

Kuldnokk on meie esimeste kevadekuulutajate kolmikust vast kõige tuntum, sest erinevalt kiivitajast-lõokesest on tal rohkem asja pesakastirohketesse inimasulatesse. Meie kuldnokad veedavad talve enamjaolt Lääne- ja Kesk-Euroopas: Inglismaal, Hollandis, Belgias, aga ka Taanis, Prantsusmaal. Pesitsusjärgse aja veedavad nad parvedes, ööbides veekogude ääres, sarnaselt suitsupääsukesega tihti roostikus. Siinmail koorunud kuldnoka­pojad asuvad juba juulikuus liikuma lääne poole, talvitusaladele, asemele tulevad aga linnud kaugemalt põhjast, keda siis ka marjapõõsais näeme.

Kiivitaja on samuti liik, kes saabub meile juba märtsikuus, koos põldlõokesega on ta üks meie esimesi kevadekuulutajaid. Varajast saabumist hõlbustab seegi, et talve veedab ta meile suhteliselt lähedal – Lääne- ja Edela-Euroopas ning Vahemere maades.

Põldlõoke on kevadel üks meie esimesi saabujaid, kohale jõuab ta märtsis, lumeta talvedel suisa veebruari lõpus. Läänemaal kutsutakse esimesi lume alt välja sulavaid mättaid lõomätasteks – need on paigad, kus esimesi saabujaid märgata. Talve veedab lõoke Lähis-Idas, Vahemere maades. Põldlõoke, rahvasuus ka siurulind, on andnud nime ühele meie kuulsamale kirjanike rühmitusele.

Kägu (Cuculus canorus)

Kägu on üks väheseid meie linde, kes veedab talve Kongo jõe lähedal Aafrika vihmametsas. Võib üldistatult öelda, et kolmandiku aastast on ta Eestis, kolmandiku rändab ning kolmandiku veedab džunglis koos gorillade ja šimpansidega.

Ööbik (Luscinia luscinia),

Ööbik meie kõige võimsama lauluga lind, on oma pruunikashalli sulestikuga välimuselt üks tagasihoidlikumaid. Maapinnal lehevarise sees pesitsejale kulub selline varjevärvus väga ära ja öölaulikuna ei lähe isaööbikul ka kaasa veenmiseks säravat välimust tarvis. Talve veedavad meie ööbikud Ida- ja Kagu-Aafrikas, siit lahkuvad ja ka siia saabuvad nad oma nimele truuks jäädes öösel.

Metsvint (Fringilla coelebs)

Metsvint on Eesti arvukaim linnuliik, teda arvatakse meil pesitsevat üle kahe miljoni paari. Isane metsvint oma veinpunase rinnaesise ja sinihalli peaga on meie kaunimaid laululinde. Siinsetes metsatukkades, parkides ja linnaaedades tunneb see Lääne-Euroopasse talvituma lendav lind end väga hästi.

Piiritaja (Apus apus)

Võib öelda, et kui piiritajad Eestimaale saabuvad, on ka suvi kohal. Kogu oma toidu, mis koosneb lendavatest putukatest, saab see lind õhust ning halva ja külma ilmaga pole piiritajal siin midagi ette võtta. Tõelise õhulinnuna ta ka magab õhus, kasutades tõusvaid õhuvoole. Viimasena Eestisse saabuvad piiritajad on ühtlasi ka ühed esimesed lahkujad, talve veedab lind ekvaatorist lõuna pool Kesk- ja Lõuna-Aafrikas.

Rukkirääk (Crex crex)

Rukkiräägu, salapärase öise käristaja kohta arvas vanarahvas, et talve eest pakku läheb see lind jalgsi. Tegelikult on ta kaug­rändur, keda tiivad viivad Ida-Aafrikasse ja Lõuna-Aafrika Vaba­riigini välja.

Siidisaba (Bombycilla garrulus)

On ka linde, kes sügise saabudes Eestist mitte ei lahku, vaid vastuoksa – alles kohale jõuavad. Siidisabale, tõelisele põhjala asukale on talvine Eestimaa õdus puhkusepaik. Sõltuvalt aastast võib meil talve veeta kuni paarkümmend tuhat marjadest, eelis­tatult pihlakatest toituvat siidisaba. (Käesolev talv tundub olevat hea siidisabatalv.) Et talvised marjad on sageli käärida jõudnud ja sisaldavad alkoholi, on linnul selle kõige­ga toime tulekuks arenenud kehamassiga võrreldes äärmiselt suur maks. Mõnikord ei piisa aga sellestki ja siis võib pihlapuude ümber toimetamas märgata selgete koordinatsiooni­raskustega siidi­sabasid.

Vöötsaba-vigle (Limosa lapponica)

Eestis võib kohata ka linnuliiki, kellele kuulub praegune lindude peatusteta rände maailmarekord. 2022. aastal lendas üks vöötsaba-vigle vahepeatusteta Alaskalt Tasmaaniasse, olles õhus ühtejärge 11 päeva ja üks tund ning läbides selle ajaga 13 560 kilomeetrit. Põnevaks teeb rekordi veel see, et tegu oli samal aastal sündinud noorlinnuga. Häid toitumisvõimalusi pakkuvatel Eesti randadel peatuvad vöötsaba-vigled läbirändel aprillis-mais ja juulis-septembris.

