Need, kel on arvuti, teavad, et säärase maapärase nimega kutsutakse internetis üht kohta, kus saab lobedalt sõnumeid vahetades lobiseda. Siinkohal meenub meie maakodu väravas seisnud rohekas piimapukk (millel ma küll kunagi piimanõusid ei näinud). Puki jalad olid aga kollased – nende kaudu vahetasid neljajalgsed oma sõnumeid…