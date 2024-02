Argo Ideon: õhtuste allahindluste Eestimaa

Üksvahe liikus ringi loetelu ütlemistest, mille järgi tunned ära rikka inimese. „Must kalamari on väga maitsev, aga punane käib ka kuidagi.“ Või: „Kui mulle midagi poes meeldib ja see pole allahinnatud, ikkagi ostan.“ Ja „poodi minnes oma kotti kaasa ei võta!“.

Reaalsus on meist enamiku jaoks päris teistsugune. Säästlik rahvas käib poes oma kotiga, sest ühekorrakilekott mitte üksnes ei reosta loodust, vaid maksab ka päris raha. Teiseks on paljud inimesed teadlikud allahindlustest, eriti veel toidukaupluste õhtustest allahindlustest. See on lausa omaette teadus, milles orienteerumine ilmselt mõjub rahakotile soodsalt. Säästetud euro on ju sama hea, kui teenitud euro!