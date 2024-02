Tuuletaskud üllatavad

Valage kitsama läbimõõduga keedunõusse kuum vesi, lisage või, suhkur ja sool ning laske keema tõusta. Võtke keedunõu tulelt, puistake jahu kuuma vedelikku ja segage korralikult läbi. Pange keedunõu uuesti tulele ning kuumutage segades, kuni tainas keedunõu küljest lahti lööb ja tainatombu moodustab. Siis võtke nõu tulelt, laske tainal pisut jahtuda (60–70kraadi) ning kloppige tainasse munad ükshaaval. Iga muna lisamise järel kloppige tainas siledaks. Kui munad on suured, võtke viie asemel neli muna. Valmis tainas on ühtlane, läikiv ja paraja tihedusega ning ei valgu plaadile tõstes laiali. Tuuletaskutainast ei tohi seisma jätta, vaid see tuleb pärast segamist kohe ahju panna. Määrige küpsetusplaat võiga ja sellele tõstke kahe lusikaga soovitud suurusega pätsid. Tainast võite ka läbi koogipritsi plaadile panna. Esimesed 10–15 minutit küpsetage 210–220 kraadi juures, siis vähendage kuumust (200 kraadi) ja küpsetage veel 10–15 minutit ahjuust kordagi avamata. Küpsetamisel tuleb arvestada pätsikese suurust – suuremad küpsevad kauem. Enne ahjust välja võtmist avage ahjuuks ja laske tuuletaskutel veidi jahtuda. Äkilisel temperatuurilangusel võivad küpsetised kokku vajuda. Kui see on juhtunud, pange natukeseks ajaks ahju tagasi, siis kerkivad küpsetised uuesti. Täitke need vahetult enne serverimist.